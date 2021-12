El pasado 10 de diciembre, el diario 'The Sun' informó de que los padres vendieron al menor a una pareja de desconocidos ante el recrudecimiento de la crisis alimentaria en Afganistán, donde gobiernan los talibanes bajo estrictas leyes. La mujer, llamada Bibi para proteger su identidad, abandonó su granja y huyó a una ciudad cercana junto a su esposo. Antes de que los talibanes tomaran el poder, el padre y el hijo mayor trabajaban como jornaleros.

“No tenemos nada, entonces, ¿cómo podría cuidar de ellos? Sufrí por tener que separarlos ”, confesó Bibi a la organización benéfica internacional Save the Children: “Fue muy difícil, más de lo que te imaginas. Fue especialmente difícil regalar al bebé debido a la pobreza”.

Una pareja que no tiene hijos se acercó a la familia y les ofreció 104 dólares para llevarse a su hijo recién nacido. En un principio, ella se negó, pero conmovida por el hambre que padecían sus hijos, decidió vender al pequeño. “Más difícil de lo que puedes imaginar. Entregué a mi hijo debido a la indigencia. No podía cuidarlo y no podía pagar nada”, expresó la mujer. “No podía pagar la leche, la comida o los medicamentos. Con ese dinero podría comprar comida durante medio año”, señaló.