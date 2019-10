El Ocean Viking pide a Europa que autorice el desembarco de los 104 rescatados, la situación es insostenible

El buque de rescate Ocean Viking pide a Europa que autorice el desembarco de las 104 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo. Once días después de ser recogidos, todavía no tienen puerto seguro y la situación empieza a ser insostenible; hay dos mujeres embarazadas y 41 menores a bordo.

Se encuentran en una embarcación de rescate que no está pensada para que la gente esté ahí durante mucho tiempo. Su ansiedad está creciendo, no están seguros de lo que les sucederá no saben dónde van a ir ni cuánto tiempo van a estar en la embarcación.