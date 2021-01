Su hermana Husim no ha dejado de buscarla ni un solo día desde que no se supo más de ella. Los hijos de Kesia, de 12 y 13 años, esperan que algún día aparezca por la puerta y les dé un abrazo, como el que les daba antes de irse a dormir.

Desapareció a unos metros de distancia de su casa

"Yo he seguido buscando, sigo pidiendo en los colectivos que me hagan boletines de búsqueda, apenas me hicieron uno en Tijuana, allá lo boletinaron, pero no hemos tenido nada. Ni de aquí del Estado de México, Ciudad de México, hemos seguido buscando, pero no hay nada sobre ella", relata la hermana.