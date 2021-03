La OMS no encuentra el eslabón perdido del covid pero casi descarta que fuera creado en un laboratorio de Wuhan

El informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la investigación sobre el origen del coronavirus realizado en Wuhan se presentará este martes en Ginebra. Aunque no se conoce todavía todo su contenido, algunos detalles se han filtrado ya en algunos medios. En el informe queda claro que se desconoce el animal del cual el SARS-CoV-2 saltó al ser humano , pero la OMS pone su origen en alguna granja de especies exóticas

"Encontrar el origen de un virus, cuando tratas de explicar de dónde procede una enfermedad, es notoriamente difícil", declaró Nabarro en unas declaraciones hoy a Radio 4 de la BBC. "No sabemos el origen preciso del VIH (el virus del Sida), no sabemos el origen preciso del Ébola y llevará mucho tiempo encontrar el origen preciso de la covid-19 ", agregó el experto antes de que la OMS publique oficialmente su informe sobre la pandemia.

Un producto animal congelado pudo viajar con el virus

Pruebas realizadas durante 2020 en otros mercados de Wuhan y de mayoristas no encontraron que el virus circulara entre los animales. En cambio " el virus ha sido encontrado en paquetes y productos de otros países que suministraban a China con productos congelados, lo que indica que el patógeno "puede ser llevado largas distancias en productos que forman parte de la cadena de frío", explica el informe.

El mercado de Huanan no fue el origen del brote

La ciudad china de Wuhan y concretamente el mercado de Huanan no pueden considerarse definitivamente como el punto de origen de la pandemia de la covid19 , según el informe final del equipo de científicos al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) encomendó investigar el origen del coronavirus.

Las indagaciones indican que hubo casos iniciales que no tenían ninguna relación con el mercado de Huanan, en Wuhan, y que ahora se sabe que en diciembre había una considerable transmisión del virus en la comunidad que tampoco puede asociarse con ese lugar. Estas informaciones, puestas en perspectiva, "pueden sugerir que este mercado no fue la fuente de origen del brote ", plantea el informe.

El lugar desde el que se propagó inicialmente el coronavirus SARS-CoV-2 se mantiene como un misterio, pues aunque el mercado no queda descartado totalmente, no hay evidencias suficientes de que la crisis sanitaria que vive el mundo empezó allí. "En este momento no se pueden sacar conclusiones firmes sobre el papel del mercado de Huanan en el origen del brote o sobre cómo la infección habría llegado al mercado", recalca el informe en uno de sus pasajes.