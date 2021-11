La OMS subraya que aún no se sabe si la variante ómicron es más virulenta o grave que las anteriores

Los expertos de la OMS , sudafricanos y de otros países están trabajando ya para "comprender mejor las características de la ómicron ", pero "hasta este momento, no está claro si es más contagioso en comparación con otras variantes, como la delta", ha apuntado la OMS en un comunicado.

El organismo ha subrayado en ese mismo sentido que no está claro que la variante ómicron cause una enfermedad más grave que otras variantes. "Los datos preliminares apuntan a una mayor tasa de hospitalización en Sudáfrica, pero puede ser debido al mayor número de contagios y no consecuencia de una infección concreta con ómicron", han señalado.