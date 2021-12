La doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha apuntado que " no hay indicación que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar " contra la variante ómicron del coronavirus aunque se reduzca su eficacia.

"No hay indicación que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar. Incluso si se reduce algo la efectividad, las vacunas salvarán vidas", ha destacado la experta en rueda de prensa tras la Asamblea Mundial de la Salud extraordinaria, en la que ha aprovechado para pedir a la gente que se vacune "tan pronto como pueda". "Es absolutamente crítico que te vacunes, porque la posibilidad de tener enfermedad grave y morir es significativamente menor que si no estás vacunado", ha recordado.