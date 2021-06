"Es la realidad y a ella vamos a tener que adaptarnos", insistió la creadora del movimiento 'Fridays For Future' (Viernes por el Futuro) y de las huelgas escolares para reclamar más acciones contra el calentamiento global por parte de los Estados.

"Algunos están tan obsesionados con la idea de no asustar a la gente que no quieren hablar de la crisis climática. Pero por mi experiencia con la gente que he conocido es completamente lo contrario", dijo Thunberg a la AFP por videoconferencia desde las cercanías de la capital sueca, Estocolmo.