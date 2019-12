Operan a una paciente sin anestesia: “Grité cuando el cirujano me cortó el ombligo”

Un hospital británico ha reconocido que se equivocó al anestesiar a una paciente , que estuvo consciente durante toda la operación . “Grité cuando el cirujano me cortó el ombligo” pero nadie la escuchó, ha contado la paciente. Le pusieron anestesia espinal cuando deberían haberle puesto general.

“Como he tenido hijos, sabía cómo se sentía una epidural y recuerdo haber pensado que no era la misma experiencia. Se sentía como si la anestesia no hubiera funcionado”, señala.