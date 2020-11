Oregón vota a favor de la despenalización de la posesión de cocaína, heroína y LSD

La campaña 'Sí a la 110' ha subrayado que no se trata de legalizar estas drogas. "No se realiza ningún cambio en el código penal para los delitos de tráfico, fabricación o uso comercial de droga. Seguirán siendo delito", señala el grupo en su web. "No se hace ningún cambio en los delitos que puedan estar relacionados con el uso de drogas como conducir bajo la influencia de estupefacientes o el robo", destaca.