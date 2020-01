Otro brutal vídeo de ISIS: un niño de 8 años ejecuta a un prisionero nigeriano a sangre fría

Se puede ver como en el vídeo, el asesino advierte al resto de cristianos presos : “No nos detendremos hasta que nos venguemos de toda la sangre derramada". El grupo de inteligencia SITE, una organización que rastrea la actividad de los grupos Yihadistas ha difundido alguna de las duras imágenes del vídeo . Asimismo, la directora del grupo SITE, Rita Katz, ha afirmado que, “la inmoralidad de ISIS no tiene fin".

El modus operandi

El séptimo presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, condenó los asesinatos e instó a los nigerianos a no dejarse dividir por religión. "No debemos, bajo ninguna circunstancia, dejar que los terroristas nos dividan volviendo a los cristianos contra los musulmanes porque estos asesinos bárbaros no representan al Islam ni a millones de otros musulmanes respetuosos de la ley en todo el mundo", dijo en un comunicado en ese momento.