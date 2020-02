'Paciente 31', la feligresa de 61 años supercontagiadora del coronavirus en Corea del Sur

La llaman la paciente 31. Es una feligresa de 61 años que ya es conocida como la supercontagiadora. Con el recuerdo de Steve Walsh, que se curó solo en cinco días tras contagiar a once personas, ahora se sabe que tenemos a una persona que no solo se negó a pasar ningún test de coronavirus (surcoreana argumentó que no había viajado fuera) sino que podría haber contagiado a decenas de personas (ya se habla de 40).