Un padre despide a su hijo de la empresa familiar por no vacunarse contra el covid

“Ha decidido que hasta que se prueben las cosas no quiere vacunarse y le he dado el derecho a hacerlo. Traté de convencerlo de lo contrario, pero me dijo: 'No, elijo no vacunarme'", afirma Peter Wishart sobre la decisión de su hijo. “Si mi hijo elige, y yo le doy el derecho a elegir, no vacunarse, significa que él no puede hacerse cargo del negocio", continúa. "Estoy devastado por lo que he tenido que hacer debido a lo que el gobierno manda" ha declarado al medio local The Age.