Los conflictos familiares continúan para Meghan Markle: su padre está dispuesto a testificar contra ella

Las riñas familiares no cesan para Meghan Markle . Desde que la duquesa de Sussex renunciase a la realeza, la polémica le persigue. Ahora, su padre , Thomas Markle, amenaza con testificar contra ella si sigue adelante con la idea de demandar al periódico de Reino Unido que publicó una carta privada en la que la ex actriz ponía de manifiesto la angustia que le producía tener una mala relación con su padre. Meghan denunció que la publicación del documento vulneraba su privacidad, así como, los derechos de autor.

“Ojalá no hubiera llegado a esto, pero ciertamente testificaré en contra de las cosas que se han dicho sobre mí. Las mentiras" aseguró el padre en una entrevista a The Sun. Thomas, que le facilitó la carta al medio, ha acordado acudir como testigo del periódico si Meghan decide continuar con los trámites legales.“Fui al periódico porque quería defenderme de lo que decían esas cinco personas. Estoy cansado de que me mientan y no me defiendan" expresó el progenitor. En la carta, Meghan le reprendía a su padre que ingnorase sus llamadas y dijo que "había roto su corazón en un millón de pedazos".