Un padre en Manchester mata a su bebé de 11 meses arrojándolo al río

Después de abandonar a su hijo en el río, el padre se dirigió hacia un bar local dónde pidió una bebida, pero dio no llevar dinero: “entró y pidió una bebida pero dijo que no llevaba dinero encima”, la hija del dueño del bar declaró a The Sun, “después un puñado de gente vino y empezó a gritar que había un bebé en el río”, “se sentó ahí con la mirada fija, no se movió, eso alertó a la policía”, añadió.