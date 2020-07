El espectacular cambio físico de un padre de familia: la pandemia no le impide adelgazar más de 70 de kilos

El espectacular cambio físico de un padre de familia se ha vuelto viral en las redes sociales. Matthew Riggs , a sus 33 años de edad, sufría sobrepeso y llegó a pesar más de 150 kilogramos. Con ese peso su día a día era muy complicado: le resultaba difícil hacer las actividades diarias, no podía jugar bien con sus hijos, se sentía mal consigo mismo y no encontraba ropa de su talla.

Aunque la situación con la covid-19 no fue igual, no podía acudir al gimnasio ni salir a hacer ejercicio, su motivación no cambió: comenzó a hacer ejercicio en su propia casa para conseguir sus objetivos. Su esfuerzo ha impactado a los usuarios de las redes sociales, que han alabado su dedicación y valentía. El joven ya tiene una nueva vida, con un poco más de 80 kilos y sobretodo, mucha más salud.