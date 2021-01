El Papa anima a vacunarse contra el coronavirus y confiesa que él lo hará "la semana que viene"

"Hay que hacerlo", ha insistido Francisco tras lamentar que existe " un negacionismo suicida que no consigo explicar ". Y ha agregado: "Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros".

Por eso ha señalado que no entiende "por qué algunos dicen: 'No, la vacuna es peligrosa'". "Pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, por qué no hacerlo", se ha cuestionado.