Al comprobar que el biberón en el que había introducido las pastillas no se encontraba en la nevera, Miranda escribió a Snyder un nuevo mensaje entusiasmada. Lo que no sabía era que su madre había leído la conversación, y había llevado a la policía la leche para que la analizaran, después de descubrir el despiadado plan de la acusada.

"Honestamente, no me preocupa que me descubran. Nunca sospecharían de mí" escribió Miranda a Snyder minutos antes de que su madre leyera la conversación.