Una pareja condenada a muerte en China: el padre mató a sus hijos porque su novia quería una familia nueva

La ex esposa de Zhang, llamada Chen Meilin, dijo a los medios locales que su nueva novia Chengchen 'no quería que Zhang tuviera hijos de su propia sangre' con otra mujer. Zhang comenzó una relación con Chengchen cuando todavía estaba casado y se divorció de Meilin más tarde. Compartieron la custodia de los niños, por lo que la hija permanecería con su madre y el hijo con su padre hasta los seis años. Sin embargo, el padre pidió cuidar a su hija el día que los mató a ambos.

La ex esposa del sospechoso no daba crédito: 'En el momento en que escuché que mis hijos fueron arrojados del piso 15 por su padre y su amante, no pude encontrar palabras para describir mis sentimientos. No podía imaginar lo que mis hijos habían experimentado desde el piso 15 hasta el suelo. ¿Estaban desesperados? ¿Tuvieron miedo?"