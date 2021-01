Una pareja se muda a una isla remota sin gas ni electricidad para huir del coronavirus

Así, no dudaron en alquilar una casa en el remoto condado de Donegol , en Irlanda, desde el pasado marzo. La pareja llevaba viviendo 2 años en Escocia y no dudaron en cambiar las calles de la ciudad por una isla totalmente desierta.

Su nuevo hogar no tiene electricidad, gas o agua corriente. Tienen que calentarse con carbón y son los únicos habitantes de la isla . A pesar de todos esos inconvenientes, la pareja, eso sí, está totalmente alejada del virus, según recoge Yorkshire Evening Post.

Pero sobrevivir en esas condiciones no es nada fácil . Tienen que recoger el agua de la lluvia, cocinar con botellas de gas que tienen almacenadas, y utilizar la energía que les aportan los paneles solares conectados a su coche para cargar los teléfonos.

Esta peculiar pareja no ha decidido todavía cuándo volverá a su antigua vida, más conectada a la realidad. Por lo que parece, hasta que el coronavirus no de un respiro, no tienen pensado volver a la civilización.