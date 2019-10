El Parlamento británico respalda el acuerdo del 'brexit' de Boris Johnson pero da la espalda a su calendario

Una de cal y otra de arena para el primer ministro de Reino Unido. Boris Johnson ha logrado que la Cámara de los Comunes apruebe su proyecto de ley sobre el acuerdo del 'brexit', el primer paso para su aprobación definitiva, pero por otro lado no ha encontrado respaldo en lo que respecta a su agenda.

No obstante, el premier británico, --con el 31 de octubre establecido por Bruselas como la fecha de salida en el horizonte--, ha advertido que en sus planes no están más prórrogas. "No permitiré de ninguna manera que pasemos más meses con esto", ha recalcado.