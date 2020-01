"Paga la factura": la peculiar venganza de un pintor contra un cliente

La venganza es un plato que se sirve frío. Aunque hay veces que también se puede servir con pintura y en grandes dimensiones. Dean Reeves, un pintor británico, decidió tomarse la justicia por su mano cuando su cliente decidió no pagarle por el trabajo que realizó.

El pintor, enfadado porque Taylor no cumplió con lo acordado, decidió vengarse. Pero lo hizo de una forma muy peculiar: escribiéndole un gigantesco mensaje en la fachada del pub. "¿Quieres pintar tu casa? ¡No seas como Terry, paga la factura! ¡Ahora lo harás! ", rotuló, según informa 20 Minutos.

El dueño del pub informó a medios locales de que el motivo de su negativa de no pagarle el resto de lo acordado, 500 libras (587 euros), no es otra que la de esperar a que Dean termine unos trabajos adicionales en el edificio. El pintor afirma que se trata de darle otra mano de pintura a la fachada, pero asegura que Taylor se comprometió a pagarle el importe íntegro antes de este detalle.

Terry Taylor habría denunciado a la Policía la pintada y ha pedido la detención del pintor, aunque este no parece muy afectado. "No me preocupa en absoluto. Es sólo pintura, idiota", fue la respuesta de Dean.