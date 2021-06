Condenado a muerte por asesinar y desmembrar a una mujer de Nebraska que conoció por Tinder

La pareja pretendía que Sydney se uniera a la secta sexua l de la que eran miembros, que incluía entre sus actividades la brujería , el sexo en grupo y defraudar a los anticuarios. La mujer se asustó y se negó, por lo que Trail l a estranguló con un cable eléctrico para impedir que acudiese a las autoridades. "No tenía ninguna duda de que lo contaría si la dejaba marchar", sostuvo Trail, quien estuvo esposado, vestido con un traje naranja de presidiario y en una silla de ruedas durante toda la sentencia.

No se disculpó con la familia de la víctima, diciendo que sería un 'insulto' hacerlo. También repitió declaraciones anteriores en las que aseguraba que su novia es inocente y no participó en el asesinato. Boswell aún no ha sido sentenciada, pero también se enfrenta la pena de muerte y podría convertirse en la primera reclusa condenada a muerte en Nebraska.