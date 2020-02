Pensó que estaba embarazada hasta que se le "cayó el estómago" y supo que tenía un tumor en los ovarios

La joven empezó a sentirse enferma y se dio cuenta de que tenía una falta, por lo que creyó que los síntomas que padecía p odían deberse a un posible embarazo . Su estómago no paraba de crecer y la gente le preguntaba por su futuro bebé. Todo apuntaba a esta posibilidad. Sin embargo, los test que le practicaban los médicos siempre daban negativo.

Pasaron los meses y los síntomas de Holmes se fueron agudizando. "Sufría mucho dolor, no podía orinar de forma adecuada y mi periodo se detuvo", señaló. "Me llenaba con media comida y mi estómago estaba creciendo de tamaño pese a que no estaba ganando peso en ninguna otra parte", agregó.