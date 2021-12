Una técnica comparte el peor caso de piojos que ha visto: el pelo de una niña se desprendía del cuero cabelludo

"En los casos habituales, es solo cuestión de peinar el cabello sección por sección y sacar los piojos, pero no quería poner un peine de metal tan cerca en este caso", explica la especialista. "Se puede ver a los piojos incluso bebiendo sangre de su frente. Esto me rompe el corazón, me alegro de que la llevaran a un hospital donde los médicos le afeitaron el cabello. Es triste, pero me alegro de que comience de nuevo", subrayó.