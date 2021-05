“La peor pandemia es el egoísmo, y de esa creo que no hay salvación” , escribió el profesor días antes de morir.

Guillermo Javier Migliorini Izurieta había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el 10 de marzo. Sin embargo, no pudo evitar contagiarse. Algunos medios locales aseguran que tenía patologías previas.

“Desde el martes sé que estoy con COVID, los síntomas: fiebre muy alta que no se baja y dificultad para respirar. Lamentablemente, mi hermano mayor también presentó síntomas y, por lo tanto, continúa aislado en su pieza. A pesar de todo, se ocupó siempre de cuidarme y llevarme a la guardia cuando los síntomas arreciaban.

Anoche entré en internación porque no saturaba bien. Tengo mucha fe en los profesionales que me cuidan, y en las personas que me quieren y están tirando rezos, oraciones y buenas energías.