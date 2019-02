El efecto Peppa Pig: los niños americanos hablan con acento británico

Docenas de padres han compartido recientemente sus preocupaciones en twitter, y muchos culpan al programa de televisión por causar un cambio en la forma en que hablan sus hijos. "A mi bebé de 4 años le encanta ver a Peppa Pig y he notado que su acento y gramática son extraordinarios. Anoche la acosté a dormir y ella me miró y me dijo: "Papá, ¿puedes acurrucarme?" Yo estaba como, ¿qué acabas de decir, niña? "No recuerdo la última vez que usé esa palabra", agregó. "Mi hijo no dejará de hablar con acento desde que comenzó a ver Peppa Pig ?????????".