Una periodista ucraniana pone contra las cuerdas a Boris Johnson: "Ha venido a Polonia, pero no a Kiev"

La activista ucraniana Daria Kaleniuk ha interpelado al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson , durante una rueda de prensa. Durante su intervención le ha acusado tanto a él como a la OTAN de tener miedo de Rusia . "Ha venido a Polonia, pero no a Kiev" , le ha espetado la cofundadora y directora ejecutiva de la organización Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania.

"La OTAN no está dispuesta a defenderse. Tiene miedo de una Tercera Guerra Mundial , pero ya ha empezado. Y son los niños ucranianos quienes están recibiendo el golpe", ha proseguido ante la atónita mirada del político británico.

En esta línea, le ha pedido actuar más allá de las sanciones económicas aplicadas por Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos, entre otros. " Tenemos aviones y sistemas avanzados en Polonia y Rumania de la OTAN. Al menos podrían proteger el oeste de Ucrania", ha dicho Kaleniuk en referencia a las bases situadas cerca de Ucrania. No obstante, la OTAN y varios países miembros han repetido que no intervendrán directamente. En su lugar están enviando armas, munición y equipos de protección.

La activista también ha criticado que las sanciones económicas a los oligarcas son insuficientes. En este punto ha mencionado al propietario milmillonario del Chelsea, Roman Abramovich: "No está sancionado, está en Londres. Sus hijos no están en los bombardeos, están en Londres". Inmediatamente después ha mencionado al presidente de Rusia, Vladímir Putin: "Sus hijos están en Países Bajos, en Alemania, en mansiones ¿Dónde están las mansiones incautadas? No las veo".