Miles de personas acuden a un templo en Sri Lanka para hacerse con un brebaje 'poderoso' que cura el covid

" Está hecho con hierbas, ¿así que qué daño puede hacer? ", se preguntó Sumuda, quien finalmente no consiguió su dosis a causa de la multitud que se congregó en el templo de Hettimulla, en la provincia de Sabaragamuwa.

La mezcla otorga inmunidad de por vida contra el virus , afirmó su creador y practicante de medicina tradicional, Dhammika Bandara, que no ha hecho público sus ingredientes.

"La nueva medicina tradicional ha aparecido con evidencia científica limitada. No se han seguido los protocolos establecidos a diferencia de lo que sí ocurre con las vacunas occidentales, así que no tenemos una respuesta científica sobre si funciona o no", dijo Ananda. El GMOA, por otra parte, mostró su preocupación ante las autoridades locales por la aglomeración de personas en el templo.