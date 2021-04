Perú vota este domingo en unas elecciones generales clave para la ansiada estabilidad política

Durante la jornada de elecciones generales, los ciudadanos también elegirán a dos vicepresidentes, a los 130 miembros del Congreso y a cinco representantes del Congreso Andino. A las turbulencias políticas vividas durante los últimos 5 años, se le suma la particularidad de una votación en mitad de una pandemia y la difícil situación que atraviesa el país. La economía peruana se contrajo un 12,9 por ciento en 2020, situándose entre las peores de América Latina, recuerda el 'think tank' AS/COA.

Por otro lado, la nación andina registró la segunda tasa más alta del mundo de mortalidad por coronavirus per cápita a finales del año pasado, y actualmente implementa una estrategia de vacunación que dista de haber conseguido cierta inmunidad para acudir a las urnas.

La pandemia, además, ha supuesto inconvenientes en cuanto que los residentes peruanos en diversos países no podrán depositar su voto --a pesar de que es obligatorio con multas a quien no lo haga-- debido a las restricciones por la crisis sanitaria. Entre las naciones que han adelantado que no podrán disponer de mesas electorales están Chile --que ha aplazado sus propias elecciones del domingo--, Venezuela, Paraguay o Aruba.