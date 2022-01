'Pharma Bro', suspendido de por vida de la industria farmacéutica: deberá devolver 64 millones de dólares

"Shkreli no era un jugador secundario ni un beneficiario 'remoto y no relacionado' del esquema de Vyera", dictaminó Cote. "Él fue el autor intelectual de su conducta ilegal y la persona principal responsable de ello a lo largo de los años", aseguró.

"La conducta anticompetitiva de Shkreli a expensas de la salud pública fue flagrante e imprudente", agregó la juez. "Él no se arrepiente. Prohibirle la oportunidad de repetir esa conducta no es nada si no es en interés de la justicia", concluyó.