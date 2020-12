Piden evaluar psicológicamente al presidente de Panamá por unas polémicas declaraciones

"Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar. Pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente (...) hablarle", dijo Cortizo, que después trató de matizar sus palabras, hace una semana.