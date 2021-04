La ex ministra de Seguridad argentina y actual presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich , está siendo especialmente crítica con el gobierno de su país por las negociaciones que se están llevando a cabo con las distintas farmacéuticas para conseguir vacunas contra el covid19 . En este contexto y para dar su opinión sobre las cláusulas que el laboratorio Pfizer ha impuesto para el envío de vacunas Bullrich dijo en una entrevista en televisión: “les podríamos haber dado las Malvinas” .

El comentario se viralizó rápidamente en redes sociales y, debido a que todo lo relacionado con las Malvinas es un tema especialmente sensible en Argentina, la ex ministra ha tenido que pedir disculpas públicamente y explicar el sentido de su mensaje. Enseguida le llovieron las críticas de muchos usuarios y de políticos de distinto color y, por supuesto, desde el Gobierno Argentino.

“La frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá. ¿Bullrich no tiene Patria?”, escribió en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.



Ante la ola de críticas, Bullrich tuvo que matizar sus palabras y expresar el sentido de las mismas: “Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”, escribió también en la red social.