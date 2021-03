La policía advierte a las mujeres que "no salgan solas" tras la desaparición de una joven en Londres

Sarah Everard, una joven de 33 años, desapareció el pasado miércoles por la noche en Clapham, en el suroeste de Londres, tras salir de la casa de un amigo, donde se la vio por última vez. No se sabe nada de su paradero y la policía la busca por toda la ciudad. Vecinas de la zona ha contado cómo la policía les ha recomendado que no salgan de casa solas, según informa The Sun.