Un policía utiliza "innecesariamente" una pistola taser contra una niña

La Policía de Cincinnati ha condenado el ataque de uno de sus agentes a una niña, de 11 años, con una pistola taser. Ha violado "la política del uso del departamento", ha dicho su jefe Eliot Isaac ante los medios de comunicación. No obstante, aún deben determinar el castigo para el oficial, que podría ir desde el asesoramiento hasta el despido.

Según Brown, dio la orden a una niña afroamericana , de 11 años, de pararse antes de robar un refresco y patatas fritas . Como la joven no se detuvo, "haciendo caso omiso de varias órdenes", el agente le disparó por la espalda .

La cámara del cuerpo del agente, que este encendió tras utilizar la pistola -- cuyo uso está permitido en el estado entre las personas de 7 y 70 años -- ha revelado los comentarios del policía tras el ataque: "¿Sabes, cariño? Esta es la razón por la que no hay tiendas de chucherías en la comunidad negra".

No es la primera vez que este agente, también afroamericano, es acusado de realizar comentarios prejuiciosos. Hace dos años, insultó a una a una presunta víctima de violencia doméstica, según el Chicago Suntimes

Según el informe policial, el agente violó cuatro políticas. Por un lado, el comentario constituyó un prejuicio. Además, no encendió la cámara de su cuerpo hasta que utilizó la pistola, no advirtió a la niña de que la iba a utilizar y el incidente no fue lo suficientemente grave como para usarla.