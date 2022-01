Elecciones generales en Portugal: las encuestas vaticinan un empate técnico

Señalados por el primer ministro, António Costa , como responsables de este rechazo a los presupuestos y por tanto de la celebración anticipada de eleccione s, no parece que el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista vayan a repetir aquel idilio que entre 2015 y 2019 fue la envidia de las fuerzas progresistas de gran parte de Europa.

Con Costa todavía al frente de las encuestas con una cada vez más ligera ventaja sobre el candidato del Partido Social Demócrata (PDS), Rui Rio , el escenario que parece más probable es el de una gran coalición entre estas dos fuerzas , pero sin que el centro derecha entre en el Gobierno , apunta el investigador del CIDOB, Héctor Sánchez. "El precio que van exigir comunistas y Bloque es más alto que el que va a exigir el PSD (...) ahora, si António Costa no se decide por ellos, la campaña que le van a hacer pagar es enorme", cuenta Sánchez.

Los factores para explicar esta situación son múltiples , desde que en Portugal hay un gran número de electores muy variables que no se encuadran en la dicotomía izquierda y derecha , pasando por seis años de gobierno socialista y una oposición de centro derecha ahora más fuerte, representada por Rio, que ha adoptado una imagen de moderación durante toda la campaña.

" Rui Rio es del lado más centrista del PSD y en su momento descartó 100% colaborar con Chega! " y "si puede a la mínima va a intentar apoyarse antes en Iniciativa Liberal o, si no desaparece, en el CDS", explica.

Este acuerdo con los socialistas no cree Sánchez que pueda pasarle factura a Rio , que ha logrado salir muy reforzado en los últimos años al despachar varios intentos de arrebatarle el liderazgo del partido, desde donde algunos sectores le han afeado la deriva centrista del mismo y una supuesta indulgencia hacia Costa.

El otro escenario, que Costa no lograra vencer las elecciones, sería trágico para un Partido Socialista en el que no se vislumbra un relevo de garantías a corto y medio plazo. "Si pierde, si no queda primero, dimite", sentencia Sánchez.