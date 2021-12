Portugal estrena el estado de calamidad: ¿cómo afecta a los españoles?

A partir de este miércoles, los certificados digitales s erán otra vez una constante en la vida diaria de los portugueses. Serán necesarios para acceder a toda la restauración -a excepción de las terrazas-, los alojamientos turísticos, los eventos con asiento marcado, los gimnasios y los casinos y bingos. Para las misas no es necesario el certificado.

Portugal también tendrá más controles fronterizos y hasta el 9 de enero será obligatorio presentar un test negativo antes de embarcar para todos los vuelos internacionales, independientemente del origen y la nacionalidad del pasajero, incluso para los vacunados. Se va a reforzar el control en los aeropuertos con empresas de seguridad privada y las aerolíneas se arriesgan a una multa de 20.000 euros por cada pasajero que embarque sin haberse realizado un test. Los pasajeros procedentes de los archipiélagos de Madeira y Azores no están obligados a presentar un test negativo.

Para los ciudadanos de fuera de la UE o de países UE de riesgo elevado -rojo o rojo oscuro-, no será suficiente el certificado de vacunación y tendrán que presentar también un test negativo.

Para España, suficiente el certificado en la frontera común



Fuentes del Ministerio de Administración Interna confirmaron a EFE que España está actualmente en nivel moderado porque no supera los 200 casos de covid por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por lo que no se exigirá test negativo adicional a los españoles con certificado de vacunación que entren al país por la frontera terrestre común. Aun así, recordaron que el nivel de riesgo se actualiza cada semana en función de la evolución de la pandemia.