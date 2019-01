Un presentador egipcio es condenado a un año de cárcel por entrevistar a un homosexual

Además del año de cárcel, el tribunal ha sentenciado a Mohamed al Ghaiti, a pagar una multa de 3.000 libras egipcias (unos de 148 euros) por "promover la homosexualidad" a través de su programa, que se emite en la cadena de televisión privada LTC TV.



La condena contempla además que Al Ghaiti, que aún puede apelar, sea puesto bajo "vigilancia" durante un año una vez cumplida la sentencia.



La homosexualidad no está criminalizada de forma explícita por la legislación de Egipto, pero los tribunales han juzgado a numerosos homosexuales bajo leyes contra el "libertinaje", la "inmoralidad" o por "desprecio a la religión".



El Consejo Supremo para la Regulación de Medios (SCMR) emitió en octubre de 2017 una orden prohibiendo cualquier forma de apoyo a la comunidad LGTBI en los medios de comunicación.



El organismo indicó que la homosexualidad es "una enfermedad vergonzosa" que no debe ser promovida por los medios, resaltando que los homosexuales sólo pueden aparecer en los mismos "para arrepentirse".



"Los medios egipcios deben recalcar los daños de difundir este fenómeno (la homosexualidad)", afirmó entonces el presidente del organismo, Makram Mohamed Ahmed.



Así, manifestó que "las últimas campañas promocionales que apoyan la presencia LGTBI en Egipto la presentan como un tipo de Derechos Humanos". "Eso no es así, ya que la homosexualidad entra en contradicción con la humanidad y las religiones", insistió.