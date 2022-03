El mensaje del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desde el Palacio presidencial: "No tengo miedo a nadie"

No se esconde, ni se irá a ninguna parte. Asegura que cada día Ucrania, se vuelve más fuerte. A las tropas rusas les cuesta avanzar por la resistencia del ejército ucraniano. "Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra", ha asegurado.