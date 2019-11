Dos presos matan a otros cuatro reclusos para conseguir ser condenados a pena de muerte

Hartos de la "miserable" vida que llevaban en prisión, decidieron cometer un múltiple asesinato para ser condenados a muerte -Carolina del Sur es uno de los estados norteamericanos en los que aún está vigente la pena capital-. De esta manera, golpearon y estrangularon hasta la muerte, en una celda del módulo de enfermos mentales, a Jimmy Ham, Jason Kelley, John King y William Scruggs. Después, confesaron el crimen a uno de los guardias alegando que era la única manera de no pasar el resto de sus vidas en prisión.

Todas las víctimas conocían y confiaban en sus asesinos, confesó el propio Simmons. Agregó que podrían haber asesinado a los guardias, "pero solo estaban allí haciendo su trabajo, ¿saben? La gente que hemos matado, si lo merecía o no, no fue buena, no eran miembros respetables de la sociedad".