Tras Filomena llegan días de un frío intenso

Tras el temporal de nieve que nos ha traído Filomena, la previsión meteorológica nos anticipa días de muchísimo frío, lo que complicará, aún más, los problemas de comunicaciones y transportes en todo el país. Nuestra compañera Laura Madrueño nos cuenta la previsión para lo que resta de semana.



Hasta el jueves, al menos, tendremos esta caída radical de las temperatura y hay que tener especial precaución esta próxima madrugada del lunes al martes, cuando se batirán récords de temperaturas mínimas, especialmente en Castilla La Mancha, con temperaturas gélidas que podrían alcanzar en Soria, Albacete o Cuenca los 16 grados negativos. La Agencia Estatal de Meteorologías ha activado los avisos de riesgo extremo en estas zonas. Habrá heladas extensas y muy severas en el resto del país.



A partir de la jornada del martes habrá sol y cielos despejados e irán remitiendo las lluvias por todo el país, pero eso no hará que bajen las temperaturas, sino que caigan aún más. Esto se acompañará de densas nieblas matinales que pueden agravar las heladas. Se recomienda no salir a la calle si no es imprescindible.