Felipe fue invitado a pasar la Navidad de 1943 con la Familia Real en Windsor y, al final de la guerra, los periódicos especulaban sobre su relación. Sin embargo, hubo cierta desaprobación y sospecha sobre este príncipe extranjero en los años de la posguerra. A los cortesanos de la vieja escuela les preocupaba que no fuera un caballero inglés tradicional , a pesar de que había luchado por Gran Bretaña en la Armada.

Boda real en la Abadía de Westminster

La devoción de Felipe por su esposa era absoluta

La devoción de Felipe por su esposa era absoluta. Su primer secretario privado, Michael Parker, un amigo de la Marina, reveló: "El primer día que me ofreció trabajo, me dijo que el suyo, en primer lugar, segundo y último, era no decepcionarla nunca".