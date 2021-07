El príncipe George de Inglaterra, consolado por su padre en la grada tras la derrota ante Italia en la Eurocopa

No era el primer partido del torneo al que George acudía, pero este era un partido especial. Inglaterra se quedó cerca de conseguir el triunfo. Con chaqueta y corbata, el príncipe George no dejó de compartir impresiones. Su padre le explicó las jugadas más importantes con verdadera pasión. La selección inglesa no pudo estar más arropada. Al encuentro también acudieron el primer ministro inglés, Boris Johnson, el actor Tom Cruise y David Beckham.