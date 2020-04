El príncipe Harry provoca el escándalo al hablar del coronavirus: "Las cosas están mejor de lo que nos hacen creer"

Para Harry, la culpa siempre es es del mensajero, pero con miles de muertos a causa de la pandemia del COVID-19, su fijación por los medios de comunicación no ha sido bien recibida. "¿Cuáles son sus calificaciones para hacer estos comentarios, aparte de abandonar su país en su momento de necesidad? En cuanto a los medios de comunicación, realmente no entiendo cuál es el problema de Harry. Los periodistas han estado informando de los hechos y han hecho un gran trabajo para que el Gobierno rinda cuentas”, replica Karol Sikora, un prestigioso científico ex asesor del Gobierno en materia de salud que, además, lidera pruebas de anticuerpos contra el virus.