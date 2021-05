A prisión el dueño de una tienda tras encontrar en ella cucarachas, moscas y ratas muertas

Mohammed Mohammed fue encarcelado por mostrar un " flagrante desprecio por la ley " y su empresa Al Abd Ltd recibió una multa de 20.000 libras esterlinas (23.200 euros) debido al lamentable estado de su tienda Abo Alabed en Cardiff.

A pesar de las numerosas advertencias de los funcionarios de salud ambiental del consejo de Cardiff, Mohammed continuó almacenando carne y pescado crudos de manera antihigiénica y no pudo lidiar con las plagas después de encontrarse ratones, cucarachas y moscas cerca de las zonas de preparación de los alimentos. También se negaba a tirar los productos que habían vencido su fecha de caducidad , incluido un salami de seis semanas y una bolsa de cacahuetes que estaban húmedos y mohosos, como informa WalesOnline.

Total desprecio por las normas higiénicas más elementales

"Los agentes inicialmente descubrieron un ratón muerto entre las estanterías y los estantes de exhibición en las que se guardaba la comida", dijo el fiscal. Los agentes tampoco pudieron lavarse las manos correctamente porque no había jabón ni instalaciones para secarse .

"Las unidades de congelación industrial estaban llenas de hielo y sucias con restos de comida y suciedad. En el enfriador se encontró carne cruda directamente en los estantes sin almacenarse en contenedores". Cuando los agentes midieron la temperatura de la carne y el pescado, se encontró que estaba entre 11° C y 13° C, por encima del requisito de 8° C.