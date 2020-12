La imagen viral de un profesor: sigue corrigiendo los exámenes de sus alumnos en el hospital antes de morir

"Gracias a los profesores. Si estás casado con uno, ayúdale a establecer límites, si eres hija / hijo de uno, no le dejes trabajar una vez que esté en casa. Se amable con tus profesores. Maestros, no normalicemos el trabajo fuera de horario, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. NO eres reemplazable en casa.", sentenciaba.