Guerra a los plásticos de un solo uso para reducir la contaminación en una de las cimas más famosas del mundo. Nepal ha prohibido llevar botellas de plástico al Everest a partir del 2020, aunque sí estarán permitidas las latas. Aún no se conocen las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con la medida. Este verano, la primera misión de limpieza del Everest recogió once toneladas de basura en 45 días: el basurero más alto del mundo.