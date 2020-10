Multitudinaria protesta en Daca por las últimas violaciones a mujeres en la ciudad

Mujeres y hombres han marchado en la ciudad clamando mensajes contra la violencia machista . "Queremos estar seguras, no ser violadas" y "Ninguna piedad hacia los violadores", han sido algunos de ellos.

"Promesas vacías" del Gobierno

De acuerdo con los datos que maneja la ONG bangladesí Ain o Salish Kendra (ASK) al menos 907 mujeres o niñas han sido violadas en lo que va de año, 200 de estos casos han sido agresiones sexuales en grupo. No obstante, temen que se trata de una "pequeña fracción", puesto que la mayoría de las supervivientes no denuncian.