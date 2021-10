Kei Komuro, el abogado de 30 años por el que la princesa Mako de Japón ha renunciado a todo

La princesa Mako de Japón , sobrina del emperador Naruhito , se ha casado con su novio no real este 26 de octubre, una unión por la que ha renunciado a su estatus real. La princesa y Kei Komuro habían planeado casarse en noviembre de 2018 , pero retrasaron su boda debido a una disputa financiera que supuestamente involucraba a la familia de Komuro.

Komuro publicó un extenso documento de 28 páginas en abril en un intento de resolver la disputa y "corregir tanta información incorrecta". Su llegada al aeropuerto de Narita en Tokio para prepararse para la boda también provocó una ola de atención de los medios porque llevaba el pelo recogido en una cola de caballo . Los críticos cuestionaron por qué se había dejado crecer el cabello, que anteriormente había sido corto, tan largo, y si el peinado era aceptable para un hombre a punto de casarse con una princesa. Según The Guardian , más de 150 reporteros recibieron a Komuro en el aeropuerto. Fue la primera vez que regresó a Japón desde que se fue a Nueva York en agosto de 2018 para estudiar.

El prometido ha dejado claro que convertirse en una pareja normal no es un obstáculo. "Amo a Mako. Solo se vive una vez y quiero pasar mi vida con alguien a quien amo. E spero tener una familia cálida con Mako-san y continuaré haciendo todo lo posible para apoyarla". Ella no se queda atrás. "Espero sinceramente que nuestra sociedad sea un lugar donde más personas puedan vivir y proteger sus corazones con la ayuda de la ayuda cálida y el apoyo de los demás".

Su unión no observará los rituales habituales de la familia imperial, que incluyen una ceremonia oficial de compromiso llamada "Nosai no Gi", seguida de la ceremonia "Choken no Gi", en la que la pareja se conoce oficialmente y agradece al emperador y la emperatriz. La Princesa Mako y Komuro registrarán su matrimonio sin pompa y se mudarán a Nueva York antes de fin de año.