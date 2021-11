Yunior García es uno de los principales promotores de las protestas contra el Gobierno de Cuba

García es el fundador del movimiento Archipiélago que convocó las protestas del 15-N

El dramaturgo cubano se encuentra actualmente en España

El dramaturgo cubano Yunior García es uno de los principales promotores de las marchas contra el Gobierno de Cuba. El fundador del movimiento Archipiélago que convocó las protestas del 15-N ha aterrizado en Madrid tras haber solicitado un visado de turista.

Él mismo ha confirmado en Facebook que se encuentra en España, aunque no ha ofrecido más detalles sobre sus intenciones. "Llegamos a España, vivos, sanos y con las ideas intactas", ha asegurado. "Tenemos que agradecer a muchas personas que han hecho posible este viaje", ha añadido, asegurando que "muy pronto" contará "la odisea".

Yunior García está en España para seguir denunciando la situación del Gobierno

García, que ha concedido una entrevista con el cineasta Ian Padrón, ha asegurado que salió de Cuba porque, aunque asumía que no le iban a detener para evitar convertirle en un símbolo, daba por hecho que iba a quedar "silenciado", aislado en su casa y sin apenas de comunicación. Asimismo, ha declarado que "Cuba no necesita más mártires", aludiendo en particular a casos como el de Oswaldo Payá.

"Nunca en mi vida pensé en emigrar", ha dicho, para acto seguido matizar que espera que no sea para siempre. "No he pedido asilo (en España) porque mi idea es regresar a Cuba", ha aseverado.

El dramaturgo ha entendido que puede haber críticas a su decisión, algunas incluso de "fuego amigo", pero ha insistido en que optó por abandonar la isla para poder seguir denunciando lo que pasa dentro de ella.

También ha dado por hecho que el gobierno le ha "dejado salir" --"por qué? No tengo ni idea"--, pero ha instado a las autoridades a no "celebrar". "Creen que han tenido una gran victoria. Se van a sorprender", ha señalado.

Yunior García denuncia "el fascismo" de Cuba

"Lo que existe en Cuba es fascismo, no se puede llamar de otra manera lo que viví en los últimos días", ha subrayado en referencia a las amenazas y el acoso del que ha sido objetivo. "¿Cómo puede creer alguien que eso es de izquierdas?", ha planteado, asegurando en que si es así, puesto que es es de izquierda "me avisan que me retiro".