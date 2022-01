La reacción de Rafa Nadal a la decisión judicial sobre Novak Djokovic: "a nivel personal prefiero que no juegue"

La justicia Australiana se ha pronunciado esta misma mañana sobre el caso de Novak Djokovic, que ha sido fallado a su favor , y así podrá entrar en el país sin estar vacunado contra la covid y disputar sin problemas el Open de Australia. Los abogados del tenista serbio han conseguido demostrar que Djokovic pasó la enfermedad el pasado 16 de diciembre , por lo que cuenta con una exención médica para no estar vacunado, por lo que recuperado su visado y estará en la pista del torneo que comienza el próximo 17 de enero.

Tras conocer la noticia, uno de los primeros en valorarla ha sido el tenista español Rafa Nadal , quien finalmente tendrá que desempatar del número 1 del ranking Mundial con el serbio sobre la pista. Nadal ya se mostró contundente sobre la situación de Djokovic afirmando que los protocolos y las normas debían cumplirse por parte de todo el mundo. Ahora, en declaraciones en una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que " A nivel personal prefiero mucho más que no juegue ". "Al final es deporte, se mueven muchos intereses alrededor del deporte, a nivel general, económico, publicitario, y en ese sentido es todo mucho mejor cuando los mejores pueden estar jugando . Al final generas más interés y egoístamente hablando para nuestro deporte, que los mejores del mundo estén en la pista compitiendo es mucho mejor que que estén en cualquier otro sitio", ha añadido Rafa Nadal en su entrevista en la radio.

Sobre cómo ha terminado el caso de Djokovic Rafael Nadal afirma que le "parece perfecto. Al final, totalmente correcto. Nada más. La justicia es la que tiene que hablar en este caso y yo siempre soy un defensor de la justicia, en todas las causas. Al final se ha montado un circo alrededor de muchas historias, pero más allá de que pueda o no estar de acuerdo en algunas cosas con Djokovic , sin ninguna duda la Justicia ha hablado y ha hablado que tiene derecho a participar en el Open de Australia y realmente es lo más justo si así ha sido resuelto", ha afirmado el tenista mallorquín.

Rafa Nadal afirma en la entrevista que sigue sin gustarle las opniniuones 'anti-vacunas' del tenista serbio , pero que tampoco entiende la polarización y las actitudes que se han visto estos días en las redes sociales sobre el tema, donde Nadal ha recibido multitud de insultos por su opinión: "A veces pienso que sobre todo el tema de las redes sociales han radicalizado mucho al mundo y hay carta libre para poder expresarse y decir muchas cosas que después a la cara por la calle la gente no dice . No pienso ni una cosa ni otra. Cada uno tiene que ser libre de poder tomar sus propias decisiones, pero cada decisión lleva sus consecuencias ", ha añadido Nadal.

Nadal defendía la efectividad de la vacuna contra el covid hace unos días desde Australia, cuando estalló la polémica por el caso Djokovic: "Lo único que puedo decir es que creo en lo que dice la gente que sabe de medicina, y si la gente dice que tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunarnos. Pasé por la covid19. Me han vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema para jugar aquí. El mundo, en mi opinión, ha sufrido demasiado como para no seguir las reglas", añadió Nadal entonces.